Giunta Sardegna: le altre delibere di oggi

Cagliari, 13 Dic 2017. La Giunta regionale, riunita questo pomeriggio nella sede di Villa Devoto sotto la presidenza di Francesco Pigliaru, si è aperta con l’approvazione delle disposizioni organizzative per la Regione in materia di diritto di accesso. La Direttiva è finalizzata ad assicurare l’applicazione univoca e uniforme, da parte dell’intero sistema Regione, delle diverse fattispecie di diritto d’accesso. Oltre all’accesso documentale e civico, si menzionano infatti anche quello alle informazioni ambientali, l’accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche, l’accesso ai propri dati personali e l’accesso da parte dei componenti degli Organi Politici.

Sanità. L’esecutivo ha ripartito, come proposto dall’assessore Luigi Arru, 20 milioni tra le aziende del servizio sanitario per la totale copertura del disavanzo 2015, sino ad ora accertato, e in acconto per quello del 2016. Con altri 300 mila euro, trasferiti all’Ats, si è deciso di proseguire con le attività di profilassi vaccinale contro la febbre catarrale degli ovini: la Giunta ha stabilito che le risorse siano ripartite dalla stessa ATS tra le singole ASSL sulla base dei relativi fabbisogni necessari per una tempestiva esecuzione delle attività.

Istruzione. Approvate in via definitiva, su proposta dell’assessore dell’Istruzione Giuseppe Dessena, le linee guida per la programmazione dell’offerta formativa e della rete scolastica regionale. Per l’anno scolastico 2018/2019 non sono state apportate sostanziali modifiche alla rete scolastica sarda, ma si è intervenuti in linea con l’esistente.

Urbanistica. La Regione, come previsto nelle norme del Codice Urbani, riconosce l’irrilevanza – sotto il profilo paesaggistico – di fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi del ‘Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici’, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri nei territori dei Comuni di Marrubiu, Terralba, Uras e Maracalagonis. Ciò non esclude l’operatività di altri, eventuali vincoli imposti sugli stessi e sulle aree adiacenti. Lo prevede la delibera proposta dall’assessore Cristiano Erriu.

Ambiente. La Giunta ha deliberato positivamente sulla proposta dell’assessora Donatella Spano di pianificare risorse per lo studio di pianificazione e programmazione faunistico-venatoria. A partire dal 2018 devono infatti essere attivati, su aree campione rappresentative dell’intero territorio regionale, per due anni, i censimenti delle specie di maggiore interesse venatorio e che necessitano di approfondimenti e aggiornamenti scientifici (tra cui le specie Pernice Sarda e Lepre sarda). Sarà inoltre predisposto un atlante dei mammiferi presenti in Sardegna, finalizzato al completamento del quadro conoscitivo faunistico regionale.

Artigianato e Commercio. Su proposta dell’assessora Barbara Argiolas, con due differenti delibere è stata approvata la ripartizione dei contributi relativi all’anno 2017 per favorire le attività delle confederazioni delle imprese artigiane e di quelle delle imprese commerciali. Lo stanziamento totale, a valere sul bilancio 2017, è di 1,2 milioni: 600 mila euro saranno ripartiti tra le confederazioni artigiane, gli altri 600 mila tra quelle commerciali.

Affari Generali. Via libera, su proposta dell’assessore Filippo Spanu, alle procedure necessarie all’acquisizione della titolarità da parte della Regione del dominio di rete di primo livello generico denominato “. srd”. Si tratta di uno strumento contemplato dalla legge regionale n.5 del 2017 per promuovere un’immagine univoca e riconoscibile della Sardegna nel vasto mondo di Internet e offrire un ulteriore supporto agli imprenditori che operano nei mercati esteri. In questa fase le attività necessarie saranno svolte dalla Direzione degli Affari Generali attraverso la società in house SardegnaIT.