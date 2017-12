Comune di Cagliari – Lunedì prossimo scade la seconda rata Imu e Tasi 2017

Cagliari, 13 Dic 2017 – Lunedì 18 dicembre scadrà il termine per il pagamento della seconda rata IMU e TASI 2017: si applicano le aliquote approvate per il 2017 (invariate rispetto a quelle del 2016).

Per calcolo dell’imposta è disponibile il calcolatore online nell’area tematica sezione: “Servizi online/Tributi online”, accessibile anche mediante il link sotto indicato.https://servizi.comune.cagliari.it/portale/it/tributi_online.page.

