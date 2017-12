Il lago dei cigni di Čajkovskij, con le stelle del Balletto di Stato della Georgia, chiude la Stagione lirica e di balletto 2017

Cagliari, 11 Dic 2017 – Mercoledì 13 dicembre (turno A), alle 20.30 va in scena l’ottavo ed ultimo appuntamento della Stagione lirica e di balletto 2017 del Teatro Lirico di Cagliari: ritorna la grande danza classica con Il lago dei cigni, balletto fantastico in due atti e quattro scene su coreografia di Aleksej Fadeečev, da Marius Petipa e Lev Ivanov, e musica di Pëtr Il’ič Čajkovskij (Kamsko-Votkinsk, governatorato di Vjatka, 1840 – San Pietroburgo, 1893), nell’interpretazione del Balletto di Stato della Georgia (direttore artistico Nina Ananiašvili), una delle più celebri e prestigiose compagnie di danza al mondo e massimo esempio della tradizione coreografica romantica che debutta al Teatro Lirico di Cagliari.

L’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari è diretta da David Mukeria. Le scene sono di Vjačeslav Okunev e i costumi di Steen Bjarke.

La versione coreografica e musicale presentata a Cagliari risale all’11 marzo 2016, quando è andata in scena, per la prima volta, al Teatro dell’Opera di Tbilisi.

Interpreti principali del Lago dei cigni saranno alcune delle più celebri stelle del Balletto di Stato della Georgia, che si alterneranno nelle diverse recite: Nino Samadashvili (13, 17)/Nutsa Chekurashvili (14, 16, 20)/Ekaterine Surmava (15, 19) (Odette); Nino Samadashvili (13, 15, 17, 19)/Nutsa Chekurashvili (14, 16, 20) (Odile); Frank van Tongeren (13, 17)/Yonen Takano (14, 16, 20)/Philip Fedulov (15, 19) (Principe Siegfried); David Ananeli (13, 15, 17, 19)/Yuma Sumi (14, 16, 20) (Rothbart).

Questa in breve la trama: la principessa Odette è vittima di un sortilegio del mago Rothbart che di giorno la fa vivere da cigno, per farle riprendere poi di notte le sue vere sembianze. Solo l’uomo che l’amerà, in assoluta fedeltà, la potrà liberare. L’amore tra Odette e il principe Siegfried vincerà sugli intrighi del mago e di sua figlia Odile, spezzando il malvagio incantesimo.

Il balletto ha una durata complessiva di 2 ore circa compreso un intervallo.

Il lago dei cigni, la cui ultima rappresentazione al Teatro Lirico di Cagliari risale al 2011, viene replicato: giovedì 14 dicembre alle 20.30 (turno B); venerdì 15 dicembre alle 20.30 (turno C); sabato 16 dicembre alle 19 (turno G); domenica 17 dicembre alle 17 (turno D); martedì 19 dicembre alle 20.30 (turno F); mercoledì 20 dicembre alle 20.30 (turno E). La recita per le scuole è mercoledì 13 dicembre alle 11.

Prezzi biglietti: platea da € 75,00 a € 50,00 (settore giallo), da € 60,00 a € 40,00 (settore rosso), da € 50,00 a € 30,00 (settore blu); I loggia da € 55,00 a € 40,00 (settore giallo), da € 45,00 a € 30,00 (settore rosso), da € 40,00 a € 25,00 (settore blu); II loggia da € 35,00 a € 25,00 (settore giallo), da € 25,00 a € 20,00 (settore rosso), da € 20,00 a € 15,00 (settore blu).

Ai giovani under 30 sono applicate riduzioni del 50% sull’acquisto di biglietti. Ulteriori agevolazioni sono previste per gruppi organizzati.

La Biglietteria del Teatro Lirico è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, il sabato dalle 9 alle 13 e nell’ora precedente l’inizio dello spettacolo. I giorni festivi solo nell’ora precedente l’inizio dello spettacolo. Com