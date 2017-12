Due pregiudicati di Cagliari rubano un furgone del latte e poi arrestati dagli agenti delle Volanti per furto aggravato in concorso.

Cagliari, 11 Dic 2017 – Gli agenti della Squadra Volanti e dell’Upgsp e del Gruppo Falchi della Squadra Mobile della Questura di Cagliari hanno arrestato Eugenio Biancospino, di 40 anni, pluripregiudicato e Luca Spiga, di 43 anni, anch’esso con diversi precedenti penali, entrambi di Sestu, per furto aggravato continuato di autovettura in concorso tra loro e il primo anche per il reato di evasione mentre spiga è stato anche indagato per ricettazione.

Alle ore 9 circa di oggi è stato segnalato al Centro Operativo Telecomunicazioni il furto, avvenuto pochi minuti prima nella Via Is Mirrionis, di un furgone il cui il conducente stava consegnando dei derivati del latte.

Il proprietario è riuscito a recuperare il mezzo 5 minuti dopo bloccando il ladro che era rimasto imbottigliato nel traffico all’altezza dell’ospedale Santissima Trinità che vistosi scoperto ha lasciato il furgone scappando a piedi verso l’ospedale, ripreso anche dalle telecamere del vicino commissariato di P.S. Quindi i poliziotti hanno immediatamente visionato le immagini e da queste il pregiudicato è stato subito riconosciuto.

Circa 10 minuti dopo il Centro Operativo ha diramato le ricerche di un furgone modello Iveco 35 con l’effige della nota azienda “Arborea” che era stato asportato qualche istante prima nella Via Campania mentre l’autista era intento ad effettuare delle consegne presso un negozio. All’interno del mezzo erano custoditi diversi generi alimentari per un valore complessivo di quasi 3000 euro.

In considerazione del medesimo modus operandi gli agenti hanno focalizzato le ricerche su Biancospino che doveva trovarsi in casa agli arresti domiciliari a Sestu (per un precedente arresto in flagranza di reato per reati contro il patrimonio) ma nonostante i controlli fatti nella suo domicilio coatto l’uomo è risultato irreperibile. In seguito i poliziotti, una volta giunti nella sua abitazione, hanno notato all’interno del cortile una confezione di mozzarelle Arborea e vicino alla porta d’ingresso della casa una confezione di latte Arborea da 10 brick. Poi all’interno della casa è stata rinvenuta una consistente parte del carico del mezzo.

Contestualmente, un altro equipaggio di una Volante, dopo un breve inseguimento a piedi iniziato in Via Seruci e terminato nella via Cornalias, ha bloccato Biancospino ancora abbigliato come ripreso dalle immagini di videosorveglianza. Negli stessi momenti i poliziotti del Gruppo Falchi hanno rintracciato il furgone aperto e con metà del carico ancora all’interno sempre a Sestu. Le chiavi invece erano nelle mani di Spiga, complice di Biancospino, residente a poca distanza dal luogo di ritrovamento del furgone, anch’esso sottoposto al regime degli arresti domiciliari poiché arrestato in flagranza di reato per furto.

Al momento del controllo a casa di quest’ultimo è stata rinvenuta parte della merce sottratta che poi è stata restituita al derubato.

I due, rimessi agli arresti domiciliari, saranno sottoposti al giudizio per direttissima domani mattina.