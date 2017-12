Domani martedì 12 dicembre si riunisce il Consiglio Comunale di Cagliari

Cagliari, 11 Dic 2017 – Il Presidente del Consiglio Comunale, Guido Portoghese, ha convocato l’Assemblea per martedì 12 dicembre alle 18 nella sede del Palazzo Civico, per la discussione dei punti all’ordine del giorno come da convocazione allegata al presente comunicato.

Prima dell’avvio dei lavori, alle 17, verranno trattate le interrogazioni non discusse nella seduta consiliare dello scorso 7 dicembre.

I lavori potrebbero proseguire mercoledì 13. Com

