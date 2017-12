Consegnati stamane nella sede della Legione carabinieri di Cagliari attestati di merito a numerosi militari.

Cagliari, 11 Dic 2017 – Questa mattina, a Cagliari, presso il Comando Legione Carabinieri Sardegna (via Sonnino) si è svolta una cerimonia di consegna di riconoscimenti al merito per attività di servizio.

In particolare, il Generale di Corpo d’Armata Ilio Ciceri, Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora” (competente, oltre che per la Sardegna, anche per le Legioni Carabinieri Lazio, Toscana, Marche e Umbria), in arrivo da Roma e ricevuto dal Gen. di Divisione Giovanni Truglio (Comandante della Legione Carabinieri Sardegna), alla presenza di una nutrita rappresentanza di personale in servizio, in congedo (Anc) e del Co.Ba.R. (Organismo di Base della Rappresentanza dei Carabinieri), ha consegnato ad alcuni militari in servizio (dei Comandi Provinciali CC di Nuoro e Oristano oltre ad alcuni dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sardegna”) gli attestati di merito che si sono guadagnati in particolari attività di servizio per il cui dettaglio (nomi e circostanze) si rinvia all’elenco che segue.

Al termine della cerimonia, l’alto Ufficiale, prima di ripartire per Roma, ha approfittato dell’imminente arrivo delle Feste Natalizie per rivolgere ai Carabinieri di Sardegna e alle loro famiglie i più sentiti Auguri.

Militari e attività premiale di servizio

Indagine omicidio Monni-Masala (Orune-Nule, maggio 2015 – maggio 2016):

Maggiore Mereu Luigi Luogotenente Leoni Giuseppe; Mar. Capo Porcu Gianfranco; Mar. Ordinario Marras Graziano.

Operazione Antidroga “Tutti innocenti”

(Province di NU, CA, SS, OR, MN, LO, PD, PR, RE, MO, PI, GR; giugno 2013 – marzo 2017):

Maggiore Mereu Luigi; Mar. Maggiore Molotzu Giovanni Pietro; Brig. Vargiu Giovanni Maria.

Operazione “Terra Bruciata” (Sardegna e Prov. Napoli; febbraio 2010 – aprile 2017):

Mar. Ord. Manca Mauro; App. Sc.Stiglitz Bruno Luigi Massimo; App. Demurtas Gianluca; Car. Sc. Landolfo Amedeo.