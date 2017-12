Condizioni meteorologiche avverse: venti forti dalle 23 di oggi: diramato l’avviso valido per le prossime 24 ore, sino alla giornata di lunedì 11 dicembre.

Cagliari, 10 Dic 2017 – La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Dalle ore 23 di oggi, domenica 10 dicembre, per le successive 24 ore si prevedono venti forti sa Sud-Ovest sulle coste occidentali e settentrionali della Sardegna. La ventilazione sarà fino a burrasca da Sud-Ovest sulle coste Nord-occidentali e sulla Nurra.

I cittadini sono invitati a prestare la massima cautela negli spostamenti e a mettere in sicurezza vasi e fioriere. L’avviso e le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni di sono consultabili attraverso i link sotto indicati. Com

