Arrestati dai carabinieri della Stazione di Sinnai due uomini per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti

Sinnai (Ca), 10 Dic 2017 – I carabinieri della Stazione di Sinnai ieri sera, al termine di una serie di appostamenti, hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti Giuseppe Tronci di 62 anni, commerciante del paese e Raimondo Pusceddu, di 52 anni, pensionato del posto.

I militari, impegnati in una vasta operazione antidroga che monitorizza l’attività di tutti gli spacciatori locali, da tempo seguivano i movimenti di Tronci, il quale ieri è stato ppunto sorpreso mentre cedeva, all’interno del suo negozio di abbigliamento “liberty boutique”, sito nella via Roma di Sinnai, una busta contenente 120 grammi di stupefacente del tipo marijuana a Pusceddu.

La conseguente perquisizione estesa al negozio ed alla abitazione del Tronci, ha poi consentito di recuperare e sequestrare 350 grammi circa della medesima sostanza stupefacente; qualche gr. di hashish; due bilancini di precisione; altro materiale per il confezionamento dello stupefacente; 7.500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Invece, gli uomini dell’Arma durante la perquisizione all’abitazione del Pusceddu, hanno recuperato altri 700 grammi circa di hashish; 120 gr di marijuana; un bilancino di precisione e la somma di € 2.700, ritenute provento dell’attività di spaccio ed altro materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Gli arrestati, al termine delle formalità di rito sono stati riaccompagnati nelle loro rispettive abitazioni dove rimarranno in regime di domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida fissata per domani presso il Tribunale di Cagliari.