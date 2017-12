Uomo di 75 anni deferito in stato libertà dagli agenti della Mobile di Oristano per i reati di truffa e sostituzione di persona commessi nell’oristanese.

Oristano, 9 Dic 2017 – Era da tempo che nella provincia di Oristano, e non solo, venivano commesse delle truffe a scapito di persone anziane.

Infatti, un truffatore, spacciandosi per un noto imprenditore locale, si è presentato presso il domicilio di persone anziane alle quali vendeva capi di corredo e biancheria per la casa, sostenendo che l’azienda di famiglia si trovava difficoltà tali da rendere necessaria la vendita a domicilio dei suddetti capi.

Gli ultimi fatti noti, risalenti al mese di luglio 2017, vedono coinvolte dapprima una famiglia residente nella frazione di Pardu Nou, nel comune di Siamaggiore e, circa venti giorni dopo, una famiglia residente a Donigala Fenughedu, frazione di Oristano, alle quali il truffatore si è presentato e, sempre con la scusa della difficoltà finanziaria dell’azienda e talvolta anche raccontando di vicende varie inerenti persone appartenenti alla famiglia del noto imprenditore, ha convinto i malcapitati ad acquistare la biancheria, a suo dire di ottima qualità, a prezzi di realizzo.

Il vero imprenditore, dopo che per diversi anni ha ricevuto telefonate da parte di persone che lamentavano problematiche relative alla merce acquistata, quali scarsa qualità, mancanza di pezzi, capi fallati o macchiati, ha deciso di denunciare la truffa.

Dalla conseguente attività di indagine degli agenti della Squadra Mobile della Questura di Oristano, che ha permesso di individuare e deferire all’Autorità Giudiziaria per i reati di truffa e sostituzione di persona A.A., di 75 anni, è emerso che lo stesso era già stato denunciato, oltre che per il reato di truffa compiuta nel comune di Oliena (NU), con le stesse modalità di vendita attuate ad Oristano, anche per il reato di furto in abitazione.