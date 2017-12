Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show al Teatro Comunale di Sassari martedì prossimo e da mercoledì fino al 17 dicembre al Teatro Massimo di Cagliari.

Cagliari, 9 Dic 2017 – Un imperdibile “Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show” darà il la martedì 12 dicembre alle 21 alla Stagione di Prosa e Danza 2017-18 organizzata dal CeDAC al Teatro Comunale di Sassari: tutta l’ironia e la vis comica dei due artisti per un ideale affresco dell’Italia tra Novecento e Terzo Millennio, tra sapidi ritratti di personaggi e raffinati duetti canori sulle tracce di Gino Paoli in coppia con Ornella Vanoni come delle strepitose performances di Dean Martin e Frank Sinatra.

Tra parole e note – teatro e musica i due affiatati interpreti – amici nella vita oltre che compagni di scena – affascineranno e divertiranno il pubblico con sketches e battute, gags e canzoni del loro nuovo, coinvolgente spettacolo – in cartellone da mercoledì 13 dicembre alle 20.30 fino a domenica 17 dicembre al Teatro Massimo di Cagliari per “La Grande Prosa” firmata CeDAC (tutti i giorni da mercoledì a sabato alle 20.30 – la domenica alle 19 e sabato 16 dicembre replica straordinaria alle 16.30 – turno P *fuori abbonamento).

“Oltre la Scena” per un incontro con gli artisti, protagonisti venerdì 15 dicembre alle 17.30 di Radio X – Social Club all’ExMà di Cagliari in compagnia del giornalista Giacomo Serreli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi si racconteranno, ripercorrendo successi e aneddoti di una brillante carriera, iniziata con l’indimenticabile Trio con Anna Marchesini. (ingresso libero fino a esaurimento posti).

L’intrigante cifra del “Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show” riporta alle origini del celebre Trio con Anna Marchesini – che ha rivoluzionato lo stile della televisione italiana conquistando anche le platee dei teatri con le sue imprevedibili divagazioni e variazioni sul tema, le surreali invenzioni e le brillanti parodie di classici, istigando gli spettatori ad una riflessione critica sul valore e sui contenuti della cultura cosiddetta “alta” demistificandone la “sacralità” e nello stesso tempo riscoprendone il significato, rendendole più familiare e vicina, quasi più “umana” e terrena.

Una comicità elegante ma anche capace di confrontarsi in maniera provocatoria e disincantata con questioni serie e scottanti, cogliendo i lati grotteschi, le contraddizioni e i paradossi in ogni contesto ed evento, quasi a parafrasare l’aforisma di attribuito a Ennio Flaiano che ben riassume lo spirito del Belpaese – perché se «La situazione politica in Italia è grave ma non è seria» sarà pure lecito – o dovrebbe esserlo – riderne o sorriderne, provare cioè a sopravvivere alla tragedia affinando il senso dell’umorismo.

L’arte di (ri)leggere la realtà in chiave sottilmente ironica, tra imitazioni e citazioni vagamente caricaturali – dalle cronache giornalistiche alle réclames, dai summit politici agli scenggiati e le telenovelas – caratterizza l’intera fortunata parabola artistica del Trio, da “Hellzapoppin’” a “Tastomatto”, agli intermezzi del Festival di Sanremo, alle apparizioni a Domenica In e Fantastico. Successo anche in scena fin dal debutto di “Allacciare le cinture di sicurezza”, poi di nuovo con “In principio era il trio” – e nel frattempo la parodia de “I promessi sposi” in televisione – poi lo scioglimento unanime del Trio (la cui storia è stata raccontata da Tullio Solenghi nel libro “Uno e Trino”), con un’attesa e seguitissima rentrée in occasione del venticinquennale con “Non esiste più la mezza stagione” sul piccolo schermo. Le carriere dei tre artisti s’intrecciano ancora in televisione e in teatro, dove Anna Marchesini e Tullio Solenghi propongono “Due di Noi” e Massimo Lopez e Tullio solenghi interpretano la loro versione de “La strana coppia” di Neil Simon.

Massimo Lopez ha seguito la sua duplice vocazione di attore e cantante – dopo la felice e irripetibile avventura del Trio: sulla scena, dove aveva debuttato ne “Il fu Mattia Pascal” di Luigi Pirandello con Giorgio Albertazzi e Lina Volonghi, per poi interpretare “L’anitra selvatica” di Henrik Ibsen con la regia di Luca Ronconi, “Il borghese gentiluomo” di Molière con Carlo Cecchi, “I due gemelli veneziani” di Carlo Goldoni con Alberto Lionello, “La Donna Serpente” di Carlo Gozzi con la regia di Egisto Marcucci, “Rosa Luxemburg” per la regia di Luigi Squarzina con Adriana Asti e Alessandro Haber, riparte da “Oh Romeo” di Ephraim Kishon.

S’intitola “Ciao Frankie” l’omaggio al grande Frank Sinatra – The Voice – in tournée in Italia e perfino oltreoceano, cui segue “Sing and Swing”, un originale concerto-spettacolo con la Big Band Jazz Company diretta dal maestro Gabriele Comeglio. La sua carriera – dopo una battuta d’arresto per ragioni di salute, riprende con tutta la simpatia e verve del “Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show” in una girandola di gags e battute a tempo di swing.

Tullio Solenghi – con solide formazione teatrale, dalla scuola dello Stabile di Genova (dove incontra Massimo Lopez) all’esordio in “Madre Coraggio e i suoi figli” di Bertolt Brecht, inizia la sua intensa carriera sul palco tra i classici di Molière, Pirandello, Shakespeare, Goldoni, con regie di Squarzina, Quartucci, Besson, Costa Giovangigli, accanto ad artisti del calibro di Lina Volonghi, Alberto Lionello, Tino Buazzelli, Giorgio Albertazzi, Lilla Brignone, Giulio Brogi, Eros Pagni Omero Antonutti e Lea Massari. Dopo le promettenti incursioni televisive con Pippo Baudo in Chi e Luna Park, e Gran Canal di Corrado Mantoni, la nascita e lo scioglimento del Trio (ma interpreterà anche lo sceneggiato “La rossa del Roxy Bar” con Anna Marchesini) che rappresenta un punto di svolta, con lo straordinario successo alla radio e sul piccolo schermo, e perfino in teatro, delle performances dei tre artisti, frutto di un’alchimia speciale.

Tullio Solenghi conferma la sua vocazione per la commedia – da “Due di Noi” di Michael Frayn con Anna Marchesini, al surreale “Insalata di riso”, a “La strana coppia” di Neil Simon con Massimo Lopez e “La bisbetica domata” di William Shakespeare, e ancora “Le nozze di Figaro” di Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais e “L’ultima radio” di Sabina Negri, nonché la “Moscheta” di Angelo Beolco detto il Ruzante per la regia di Marco Sciaccaluga. L’artista si cimenta anche con il musical, con il fortunato “Frankenstain Musical” di cui è anche autore insieme a Antonello Dose, Marco Presta, con musiche di Daniele Silvestri. Tra rare apparizioni sul grande schermo – è nel cast di “Metalmeccanico e parrucchiera in un turbine di sesso e politica” di Lina Wertmüller con Piera degli Esposti, Veronica Pivetti, Gene Gnocchi e Cinzia Leone, e più frequenti partecipazioni a fiction e serie televisive, Tullio Solenghi continua la sua carriera di comico, attore, intrattenitore e e conduttore televisivo – da Convention a Quelli che il calcio, dalla Domenica In con Giancarlo Magalli a Striscia la notizia con Gene Gnocchi e con Massimo Lopez.

Sulle note della con la Jazz Company diretta da Gabriele Comeglio – che schiera accanto allo stesso Gabriele Comeglio al sax, Fabio Gangi al pianoforte, Ezio Rossi al basso, Marco Serra alla batteria e Caterina Comeglio tra vocals e percussioni, Massimo Lopez e Tullio Solenghi daranno vita ad uno Show scoppiettante e coinvolgente, uno spettacolo ricco di humour e a tinte jazz tra esilaranti “siparietti” domestici, con una galleria di antichi e nuovi personaggi, veri e inventati, colti da una prospettiva inusuale.

Dopo il successo sulla ribalta televisiva nella puntata natalizia del Tale e Quale Show che li ha visti protagonisti, ancora una volta insieme, la tournée nazionale del “Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show” sarà l’occasione per ritrovare, “dal vivo” la classe e il divertimento di un raffinato e popolare divertissement fra teatro e musica.

