Gdf Cagliari: scoperta evasione fiscale per 265.000 € commessa da tre società

Cagliari, 9 Dic 2017 – I militari della Guardia di Finanza di Cagliari, nell’ambito dell’azione a tutela delle entrate e a contrasto dell’evasione fiscale, hanno concluso tre verifiche fiscali nei confronti di altrettanti società, due con sede nel cagliaritano ed una nel Sulcis Iglesiente, operanti, rispettivamente, nel settore della ristorazione, delle costruzioni stradali e dell’ecologia.

L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto adempimento delle disposizioni tributarie vigenti ai fini dell’I.v.a. e delle imposte dirette.

L’esito dell’attività di verifica ha permesso di constatare, in tutti e tre i casi, che le società hanno inserito nelle previste dichiarazioni alcuni costi in realtà non deducibili, abbassando quindi la base imponibile per pagare, di conseguenza, tasse più basse.

Nello specifico, i finanzieri hanno individuato, rispettivamente, 7.800 €, 175.800 € e 81.700 € riportati indebitamente nelle dichiarazioni dei redditi.