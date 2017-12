A Como in migliaia alla manifestazione contro fascismo e intolleranza: presenti Renzi, Martina, Camusso

Como, 9 Dic 2017 – In migliaia hanno preso parte alla manifestazione contro ogni fascismo e intolleranza, organizzata dal Pd, ‘E questo il fiore’, promossa dopo l’irruzione di un gruppo di skinheads in una riunione dell’associazione ‘Como senza frontiere’, a favore dell’accoglienza dei migranti. Al corteo hanno aderito Mdp, Campo progressista, Liberi e uguali oltre a singoli esponenti di altri partiti, i vertici Anpi, Anci, Arci, associazioni, sindacati. Il M5s invece non ha partecipato alla manifestazione, ritenuta “una strumentalizzazione del Pd”. È stata vietata la ‘contropiazza’ di Forza Nuova, che si è riunita in un hotel di Como in mattinata.

Una bellissima giornata”: così il segretario del Pd, Matteo Renzi, ha commentato la grande partecipazione alla manifestazione antifascista a Como.

“In piazza oggi a Como c’è chi sostiene l’immigrazione fuori controllo, domani a Roma con noi in piazza Santi Apostoli ci sarà chi è per un’immigrazione controllata e per una maggiore attenzione per le priorità degli italiani”, ha dichiarato il segretario della Lega Matteo Salvini.

Il pericolo del ritorno del fascismo è una realtà per il segretario della Cgil Susanna Camusso oggi a Como per la manifestazione organizzata dal Pd dopo l’irruzione di un gruppo di skinheads a una riunione di Como Senza Frontiere. “Quando arrivano le squadre a picchiare i dirigenti delle camere del lavoro e gli studenti che sono in una pizza dei mercatini di Natale – dice -, quando si entra nelle sedi e nelle associazioni che stanno lavorando per leggere dei comunicati, quando si pretende di essere nelle piazze per decidere chi ci può essere o no, mi pare che sia evidente che siamo di fronte a degli episodi di squadrismo fascista e come tali vanno trattati”. Cio’ che è grave per Camusso è che in Italia “Intanto non sono applicate le leggi. Siamo un Paese che ha nella Costituzione il divieto della ricostruzione del partito fascista. Li si è lasciati crescere e presentare alle elezioni, si è continuato a dire sono ragazzate mentre siamo di fronte a un fenomeno di intimidazione diffuso”.

Nella “battaglia” contro intolleranza e fascismo “dovrebbero essere uniti tutti gli italiani che tengono alla democrazia”: di questo convinto il ministro Maurizio Martina, vicesegretario Pd, arrivato a Como per la manifestazione nazionale antifascista. “Qui ci sono persone che non si voltano dall’altra parte davanti a xenofobia e razzismo” ha detto.

“La Costituzione di tutti, nessuno escluso, dunque essere qui è un dovere per me come terza carica dello Stato, ma un dovere di tutte le forze democratiche, della società civile, delle cittadine e dei cittadini”: così ha detto la presidente della Camera Laura Boldrini arrivando alla manifestazione antifascista ‘E questo il fiore’ a Como.