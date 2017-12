Maltempo in Italia- Neve, pioggia e vento forte: ponte dell’Immacolata all’insegna del freddo e gelo.

Roma, 8 Dic 2017 – Freddo, piogge e vento forte per l’Immacolata: una perturbazione atlantica interessa da oggi l’Italia apportando precipitazioni sparse, specie sulle aree a ridosso dell’Appennino settentrionale, accompagnate da un deciso e generale rinforzo dei venti dai quadranti occidentali e, da domani, da un marcato calo delle temperature.

E sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. L’avviso prevede dalle prime ore di oggi venti forti dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca, su Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia Romagna e Marche, in estensione, nel corso della mattinata, a Umbria e Lazio, con possibili mareggiate sulle coste esposte. Si prevedono, inoltre, precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, sulla Liguria nel settore di levante e sull’alta Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

È stata valutata allerta gialla sul settore di levante della Liguria, sui bacini meridionali dell’Emilia Romagna, sul nord della Toscana, sulla Marsica e sul bacino dell’Aterno in Abruzzo, sull’Umbria, sul Lazio e sulle aree dell’alto Volturno e del medio Sangro in Molise.

Saranno circa 7 milioni e 329 mila gli italiani in viaggio per il ponte dell’8 dicembre con un aumento di oltre il 6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.L’87,9% resterà in Italia mentre l’11,2% andrà all’estero. Emerge da una rilevazione di Federalberghi. Il giro di affari previsto corrisponde a circa 2,5 miliardi di euro (2 miliardi nel 2016).