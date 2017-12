Madre e figlio arrestati dai carabinieri del Nucleo investigativo di Cagliari per coltivazione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Cagliari, 8 Dic 2017 – Nel tardo pomeriggio di ieri a Cagliari durante una perquisizione domiciliare relativa ad un’attività di indagine, i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale CC del capoluogo sardo, con ausilio di personale della Stazione di Ca-Sant’Avendrace, hanno arrestato nella flagranza del reato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Monica Deidda, di 46 anni della città, disoccupata, con pregiudizi di polizia e Fanni Alessio Masala, di 27 anni, figlio convivente della Deidda, disoccupato, pregiudicato con precedenti specifici.

I militari nel corso delle operazioni presso il domicilio dei due hanno rinvenuto e sequestrato in una stanza attrezzata per la coltivazione in-door, 45 vasi contenenti piante di cannabis indica, dell’altezza media di cm.50 circa, il cui peso, dopo l’estirpazione, risulta essere di 4 kg circa; diverse lampade alogene e relativi condensatori; alcuni ventilatori; un bilancino di precisione; un coltello e un paio di forbici sporchi di hashish e la somma di 100 euro circa. Inoltre addosso a Fanni sono stati trovati altri 50 grammi di hashish in pezzi.

Quindi i due sono stati dichiarati in arresto e espletate le formalità di rito, sono stati riaccompagnati nella loro abitazione dove rimangono in regime di arresti domiciliari in attesa del rito di convalida.