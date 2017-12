Il Rally Isola di Sardegna chiude in bellezza la stagione motoristica 2017. Porto Cervo Racing presente con 5 equipaggi e 4 co-driver.

Porto Cervo (SS), 8 Dic 2017 – La Porto Cervo Racing torna a mordere gli asfalti dei rally nel fine settimana del 9 dicembre. La scuderia gallurese schiera 5 equipaggi e 4 co-piloti al via del 3° Rally Isola di Sardegna in programma fra sabato e domenica coinvolgendo il territorio e le istituzioni del centro isola, in particolare la Barbagia e il dorgalese ed è valido per il Campionato Regionale e per il Trofeo Strade del Cannonau.

Il pilota di Tempio Vittorio Musselli e il suo nuovo co-driver Claudio Mele ritroveranno l’abitacolo della Skoda Fabia di preparazione Colombi sulla quale, andranno alla ricerca di un risultato positivo nell’assoluta. Nell’edizione 2017 del Rally Terra Sarda appena concluso, l’equipaggio Musselli – Mele aveva brillato aggiudicandosi quasi tutte le prove e confermandosi anche ai vertici della classifica dopo una foratura, concludendo secondi al traguardo.

Spettacolo assicurato anche dagli altri equipaggi: Marco Canu e Carlotta Piras su Mitsubishi Evo IX N4, Andrea Cocco e Massimiliano Frau su Renault Clio A7, Nicola Sanna e Francesca Carta su Renault Clio N3, Davide Laco e Davide Figoni su Fiat Panda A5. Quattro i co-piloti Porto Cervo Racing: Giulio Salvatore Mendola, Francesco Frau, Tonino Mulas e Paolo Angius. Com