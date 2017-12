Giovane di Oristano denunciato dal personale della Polizia di Stato per ricettazione.

Oristano, 8 Dic 2017 – Un giovane di Oristano, S.N. di 20 anni è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione a seguito di denuncia per il furto di 2 anelli d’oro subiti da una signora, anche lei di Oristano, avvenuto all’interno della propria abitazione.

Il fatto risale ad un pomeriggio di settembre quando, in occasione del riposo pomeridiano, la vittima ha lasciato in soggiorno la figlia in compagnia del suo ragazzo. La sera dello stesso giorno, la signora ha cercato i due anelli nel posto dove era solita riporli, non trovandoli e pertanto ne denunciava il furto.

A seguito di accertamenti effettuati, gli uomini della Squadra Mobile, hanno poi riscontrato che il ladro aveva versato due anelli in oro giallo presso il “compro oro e argento” di via Ricovero, riconosciuti come suoi dalla legittima proprietaria, dopo aver visionato delle riproduzioni fotografiche.