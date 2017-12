Atto intimidatorio sindaca di Pula: solidarietà del Presidente del Consiglio regionale Sardo Gianfranco Ganau

Cagliari, 7 Dic 2017 – «Mi unisco all’appello del presidente dell’Anci Sardegna, Emiliano Deiana, rendendomi da subito disponibile a programmare insieme al presidente Pigliaru un incontro con il ministro dell’Interno, Marco Minniti da tenersi qui in Sardegna già nelle prime settimane del nuovo anno».

Così il presidente del Consiglio, Gianfranco Ganau commenta l’atto intimidatorio nei confronti della sindaca di Pula, Carla Medau.

«Comprendo la preoccupazione del primo cittadino – sottolinea il massimo rappresentante dell’Assemblea sarda – e a lei rivolgo la solidarietà da parte del Consiglio regionale e la mia personale vicinanza in questo particolare momento. Occorre non abbassare la guardia nei confronti di un fenomeno emergenziale che continua a minare la serenità degli amministratori pubblici – ha aggiunto – come ci ha ricordato un’altra sindaca appena qualche giorno fa in occasione della seduta congiunta con il Consiglio delle Autonomie locali. Ritengo indispensabile – ha concluso Ganau – che venga fatta chiarezza su quanto accaduto e ci auguriamo che i responsabili vengano al più presto individuati». Com