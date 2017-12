Arrestato un uomo di 39 anni della penisola dagli agenti della Polizia Stradale di Tempio per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Tempio Pausania (SS), 7 Dic 2017 – Ieri mattina, il personale del Distaccamento di Polizia di Stradale di Tempio Pausania ha arrestato un 39enne, residente nella penisola, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Gli agenti nel corso di un ordinario servizio di polizia stradale, hanno fermato un’autovettura in una località del territorio del Comune di Tempio Pausania, con a bordo un uomo. L’atteggiamento nervoso dello stesso ha indotto gli operatori ad effettuare controlli più approfonditi e, infatti, a seguito di perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di marijuana, per un peso complessivo di circa 40grammi.

Quindi la perquisizione è stata estesa al veicolo dove poi è stato trovato un ulteriore quantitativo di sostanza stupefacente di circa un grammo, nonché un bilancino di precisione ed un cosiddetto “trita erba”.

Constatata la situazione i poliziotti hanno eseguito un’ulteriore perquisizione presso l’abitazione dell’uomo, dove sono stati trovati altri 5 grammi della medesima sostanza, circa 3000,00 in contanti, in banconote di piccolo taglio ed individuato un locale adibito ad uso deposito, nel quale sono stati recuperati un bilancino di precisione e alcune lampade alogene, presumibilmente utilizzate per la coltivazione di canapa indiana.

Al termine dell’attività l’uomo è stato dichiarato in arresto e su disposizione del P.M. di turno, accompagnato nella sua residenza, in regime di arresti domiciliari in attesa del procedimento di convalida previsto per oggi.