Servitù. Pigliaru a Capelli: “il 12 intesa sarà presentata in aula consiglio. Ringraziamo per apprezzamento lavoro fatto”

Cagliari, 6 Dic 2017 – “Ci fa piacere l’apprezzamento dell’onorevole Capelli sui contenuti dell’intesa che abbiamo predisposto con il Ministro della Difesa e lo ringraziamo per l’entusiasmo espresso. È stato un lavoro complesso e impegnativo: non abbiamo perso neppure un minuto e vogliamo rassicurarlo che certamente non intendiamo perdere tempo ora che siamo in dirittura d’arrivo.

Lo informiamo, inoltre, che già martedì 12 l’accordo sarà presentato all’Aula del Consiglio regionale, un passaggio necessario e doveroso perché giustamente previsto dall’ Ordine del Giorno che ha ispirato l’intera nostra azione.” Lo ha detto il presidente della Regione Francesco Pigliaru in riferimento alle dichiarazioni del deputato Roberto Capelli. Com