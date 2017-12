Arrestato giovane del Mali pregiudicato per furto aggravato in concorso con persona al momento non ancora identificata

Cagliari, 6 Dic 2017 – Gli Agenti della Squadra Volanti della Questura di Cagliari hanno arrestato Aliew Lowe, 27 anni, del Mali, pregiudicato, per il reato di furto aggravato in concorso con persona al momento non ancora identificata.

Nel pomeriggio di ieri il Centro Operativo ha diramato la nota che in Viale Monastir, presso un negozio di artigianato locale era stato consumato il furto di un cellulare di un dipendente da parte di due cittadini stranieri che, dopo il furto, sono fuggiti in direzione Piazza Sant’Avendrace.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno appreso che il dipendente, mentre era intento a servire due cittadini stranieri all’interno del negozio, uno dei due lo ha distratto e l’altro si dirigeva verso la zona riservata ai dipendenti e, con gesto fulmineo ha afferrato un cellulare posto sulla scrivania, occultandolo nel giubbotto.

Quindi i due extracomunitari di colore si sono allontanati di corsa verso la vicina Piazza Sant’Avendrace.

Nel frattempo gli altri equipaggi delle Volanti presenti sul territorio, hanno raggiunto la zona e, nella Via Riva di Ponente hanno notato e bloccato un giovane che corrispondeva perfettamente alle descrizioni somatiche e di abbigliamento fornite dalla vittima.

A questo punto il giovane è stato fermato e tramite la testimonianza delle vittime e le immagini dei sistemi di videosorveglianza, come autore della tentata rapina ai danni della Pizzeria- Kebab (nel corso della quale aveva ferito con una bottiglia di vetro il titolare e il cameriere) di Via Barcellona e responsabile del furto di un cellulare ai danni del titolare di una bancarella della Fiera di Natale.

Al momento sono in corso le ricerche del complice.

Lo straniero è stato quindi dichiarato in arresto e su disposizione del P.M. di turno è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa della direttissima prevista per oggi presso il Tribunale di Cagliari.