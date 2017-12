Revocata misura alternativa alla detenzione ad un pluripregiudicato di Quartu Sant’Elena

Quartu Sant’Elena (Ca), 5 Dic 2017 – Questa mattina il personale della Sezione Anticrimine del Commissariato di P.S. di Quartu Sant’Elena, ha eseguito l’ordinanza di sospensione della misura alternativa alla detenzione a Giulio Collu, di 41 anni, detto “Hitler”, pluripregiudicato.

L’uomo, beneficiario dell’esecuzione della misura alternativa dell’affidamento in prova, nell’agosto scorso era stato destinatario di un provvedimento di sospensione della misura da parte dell’Ufficio di Sorveglianza di Cagliari in quanto rintracciato in compagnia di soggetti pregiudicati e pertanto contravventore alle prescrizioni della misura di cui è beneficiario. Poi il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari lo scorso settembre aveva disposto la prosecuzione della misura.

Personale del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna e del Commissariato di Quartu Sant’Elena, in data 28 novembre scorso, nel corso di servizi mirati di controllo del territorio, aveva ancora trovato Collu in compagnia di persone pregiudicate, reiterando così nel giro di pochi mesi dall’inizio dell’esecuzione della misura, la violazione delle prescrizioni del provvedimento.

Quindi l’uomo è stato fermato e poi trasferito e rinchiuso presso la Casa Circondariale di Uta.