Natale e Capodanno a Cagliari: un mese di appuntamenti

Cagliari, 5 Dic 2017 – Dal primo dicembre è ufficialmente Natale a Cagliari. Accese le luminarie nelle vie del centro, aperte le quasi 100 casette dei tradizionali mercatini di piazza Yenne, corso Vittorio e piazza Del Carmine, addobbate le vetrine, stasera, dalle 16,30, la maestria dei suonatori di launeddas inaugura un mese fitto di appuntamenti che l’Amministrazione comunale rivolge a grandi e piccoli, per condividere la magia delle festività di fine e principio d’anno.

Evento di punta la serata, o per meglio dire le serate secondo la collaudata formula del Capodanno diffuso, del 31 dicembre. Quattro palchi per quattro appuntamenti, generi musicali e spettacoli per tutti i gusti e tutte le età: Malika Ayane in piazza Yenne, Smash Hits al Bastione Santa Croce, The Longuettes in piazza Savoia, Zamu e i Janas a Pirri, al Parco dell’Ex Vetreria.

Ad aprire la presentazione del programma l’assessora Marzia Cilloccu. “È frutto del lavoro di squadra”, ha rimarcato la titolare delle Attività produttive e Turismo riferendosi alla sinergia fra l’Amministrazione cittadine e il mondo cultura e produttivo, rafforzata anche attraverso diversi bandi comunali, per “promuovere e valorizzare il territorio in chiave culturale, turistica e commerciale”.

Musica, canti, sfilate e laboratori animeranno quindi la città sino alle prime ore del 2018, andando da Castello a Sant’Elia, dal Parco della Musica a Pirri, passando per la Marina e il Centro commerciale naturale cittadino. In calendario c’è anche il concorso per la vetrina più bella, organizzato dalle associazioni di categoria e riservato ai commercianti che hanno contribuito alla realizzazione di luminarie e animazione.

Nel mese di dicembre sono inoltre previste aperture straordinarie dei Mercati Civici: l’8 dalle 7 alle 13, il 23 dalle 7 alle 19, la vigilia di Natale, il 24, dalle 7 alle 16, il 30 dalle 7 alle 19 e il 31 dalle 7 alle 16.

Oltre ai rappresentanti del mondo culturale e produttivo cagliaritano, all’incontro con i giornalisti di stamattina al Palazzo Civico di via Roma è intervenuta Alice Carta della Municipalità di Pirri, la presidente della Commissione Attività produttive, Gabriella Deidda e la vicesindaca Luisa Anna Marras che hanno ribadito come, grazie al “lavoro di squadra si è potuto coinvolgere e articolare le iniziative in tutto il territorio comunale”.

In quest’ottica importante anche il contributo Ctm che propone anche quest’anno un itinerario che favorisce l’utilizzo del trasporto pubblico nel periodo natalizio. Il percorso collega la zona di piazza Yenne e il corso Vittorio Emanuele con le vie dello shopping, ha spiegato il presidente Roberto Murru, sino ad arrivare alla zona di San Benedetto, passando per via Dante e via Alghero. Come di consueto i bus saranno riconoscibili per una particolare livrea natalizia. Lìinvito è di lasciare l’auto a casa. Com