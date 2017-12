Il Gen. Giovanni Truglio questa mattina ad Abbasanta in visita allo Squadrone eliportato Cacciatori di Sardegna

Abbasanta (Or), 5 Dic 2017 – Il generale di divisione Giovanni Truglio, comandante della Legione Carabinieri Sardegna, visita lo Squadrone Eliportato “Cacciatori Sardegna”.

Il Generale di Divisione Giovanni Truglio, comandante della Legione carabinieri Sardegna è giunto stamattina, alle ore 11.30, in visita allo Squadrone Eliportato “Cacciatori Sardegna” di Abbasanta (OR).

L’ufficiale generale dell’Arma, accompagnato dal Colonnello Vincenzo Bono, Capo di Stato Maggiore nonché Vicecomandante della Legione Carabinieri Sardegna, è stato ricevuto dal Maggiore Alfonso Musumeci al quale dal 30 agosto 2017 è stato affidato il comando dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Sardegna”.

L’alta autorità ha incontrato i militari dello Squadrone Cacciatori, del Nucleo Cinofili e del distaccamento dell’11° Nucleo Elicotteri di Cagliari-Elmas nonché una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo di Norbello (OR) e Abbasanta (OR).

Nel corso della visita, la prima dopo l’insediamento del 6 novembre scorso nell’incarico di comandante della Legione Carabinieri Sardegna, è stata analizzata la complessa attività svolta dallo speciale Reparto. Red