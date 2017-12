Forestas, Assessori Spanu e Spano: lavoratori dell’agenzia non sono discriminati rispetto agli altri dipendenti del sistema regione

Cagliari, 5 Dic 2017. “I lavoratori dell’Agenzia Forestas non sono discriminati rispetto agli altri lavoratori del Sistema Regione. Hanno infatti un contratto vigente sia nella parte giuridica che in quella economica e con il recente assestamento di bilancio è stata riconosciuta, grazie all’azione della Giunta che ha lavorato in piena sintonia con il Consiglio, l’effettività del contratto collettivo nazionale 2010-2012, mai applicato a causa del sopraggiunto blocco della contrattazione del pubblico impiego. Per dare corso al contratto e ai conseguenti benefici economici è stato previsto uno stanziamento di 7 milioni di euro che si aggiungono alle risorse di cui l’Agenzia già dispone nel suo bilancio. Nelle prossime ore, appena la legge sarà pubblicata, chiederemo al Coran di avviare immediatamente la fase di attuazione dello stesso contratto”.

Sono le dichiarazioni degli assessori degli Affari Generali e della Difesa dell’Ambiente Filippo Spanu e Donatella Spano che oggi hanno incontrato, nella sala Giunta del Consiglio regionale, una delegazione di sindacalisti e lavoratori che hanno aderito oggi alla giornata di sciopero.

Gli assessori precisano che “il miglioramento contrattuale ottenuto dagli addetti dell’Agenzia è uguale a quello degli altri dipendenti regionali e tra i più favorevoli nell’ambito del sistema pubblico in Italia”. Inoltre sottolineano che “la Giunta in questi mesi ha offerto il necessario supporto al Consiglio per trovare le soluzioni idonee e continuerà a riservare, attraverso il dialogo e il confronto con le organizzazioni sindacali, grande attenzione alle istanze dei lavoratori che svolgono, con professionalità e competenza, servizi fondamentali per i cittadini e per le comunità”.

Infine, gli assessori degli Affari Generali e della Difesa dell’Ambiente ricordano l’importanza del percorso che si è concluso con la nascita dell’Agenzia: “Un processo di riforma e rinnovamento di grande valore che ora stiamo consolidando con azioni finalizzate al potenziamento dell’attività di presidio dei territori. L’attuale amministrazione di Forestas ha poi dato il via alla stagione delle stabilizzazioni. 312 precari sono già inseriti stabilmente negli organici. Ma il nuovo Piano di Reclutamento non si basa solo sulle stabilizzazioni ma anche sulla riqualificazione del personale e abbiamo affrontato e risolto la delicata questione delle mansioni superiori che ha caratterizzato il periodo precedente all’avvio dell’ultima campagna antincendi”. Red