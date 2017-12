Areus, Lenzotti nomina direttore sanitario e amministrativo

Nuoro, 5 Dic 2017 – Si completa la squadra del direttore generale dell’Areus, Giorgio Lenzotti. Il manager dell’azienda per l’emergenza urgenza ha nominato i suoi più stretti collaboratori: per la Direzione sanitaria Lenzotti ha individuato Piero Delogu, per quella amministrativa l’incarico è andato ad Angelo Maria Serusi.

Piero Delogu, 59 anni, attualmente dirige la Centrale operativa del 118 del Nord Sardegna, Serusi, 59enne di Gavoi, è responsabile della Programmazione e Controllo di gestione della Assl di Nuoro e, ad interim, del Servizio Affari Generali e Comunicazione della ASSL di Sassari e della Direzione dell’Ats.

“L’Areus ha gambe per partire – commenta Lenzotti, aggiungendo di aver “scelto professionisti con grande esperienza e che potranno dare un importante contributo ad una azienda che nasce e deve rapidamente poter dare risposte ai cittadini”.