Il personale della Questura di Nuoro prosegue senza sosta la lotta all’abusivismo commerciale in tutta la provincia.

Nuoro, 4 Dic 2017 – Continua l’impegno profuso dalla Polizia di Stato della Questura di Nuoro nella prevenzione e contrasto delle diverse forme di abusivismo commerciale nella provincia nuorese. Numerosi sono stati i servizi predisposti dal Questore di Nuoro Massimo Alberto Colucci per l’emersione di detto fenomeno e per l’adozione dei conseguenti relativi provvedimenti amministrativi.

Dal luglio scorso ad oggi, infatti, il personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale e degli omologhi uffici dei 7 Commissariati di P.S., ha effettuato mirati servizi presso oltre 270 obiettivi, tra esercizi commerciali e strutture ricettive, in particolare B&B e Agriturismo, registrando oltre 40 violazioni (amministrative/ penali)

In tal senso proficua è stata la collaborazione con la Ascom – Confcommercio di Nuoro/Ogliastra, nella persona del Presidente Agostino Cicalò e del Direttore Gianluca Deriu, con la quale è stato attivato un virtuoso circuito formativo e informativo che, da un lato, ha consentito l’individuazione di numerosi casi di violazioni amministrative e penali e, dall’altro, ha permesso la promozione del rispetto della legalità attraverso specifiche campagne educative rivolte agli imprenditori del settore.

Tale impegno ha consentito di apportare rilevanti contributi migliorativi nel settore del commercio e di quello alberghiero a tutela della legalità e, soprattutto, degli “imprenditori onesti”.

Quale riconoscimento per l’attività svolta e per i risultati conseguiti, nella giornata odierna, il Questore di Nuoro ha incontrato il dott. Cicalò e il dott. Deriu i quali, rinnovando la loro collaborazione in tale delicato e strategico settore terziario, hanno donato alla Questura di Nuoro tre tablet che verranno assegnati agli operatori impegnati nei servizi del controllo del territorio per potenziare la qualità dei controlli grazie agli applicativi in essi installati.

Nell’occasione il Questore ha consegnato agli intervenuti i calendari 2018, realizzati dall’Anfp con i disegni caratterizzanti momenti di vita della Polizia di Stato, dipinti dal noto artista nuorese Alessandro Tamponi.