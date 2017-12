Silvia Poletti presenta Il lago dei cigni di Pëtr Il’ič Čajkovskij, al Teatro Lirico di Cagliari

Cagliari, 4 Dic 2017 – Mercoledì 6 dicembre, alle 17, nel foyer di platea del Teatro Lirico di Cagliari, la giornalista e critica di danza Silvia Poletti, in sostituzione dell’annunciata ed improvvisamente indisposta Elisa Guzzo Vaccarino, presenta Il lago dei cigni di Pëtr Il’ič Čajkovskij, in un incontro con il pubblico. Il balletto fantastico in due atti e quattro scene viene rappresentato, mercoledì 13 dicembre alle 20.30 (turno A), a conclusione della Stagione lirica e di balletto 2017 del Teatro Lirico di Cagliari.

Silvia Poletti – Nata a Firenze, inizia la sua passione per la danza verso i nove anni, dopo aver visto, in televisione, Il lago dei cigni con Rudolf Nureyev e Margot Fonteyn. Ben presto si accorge di poter “calcare il palcoscenico” in un modo alternativo ed inizia a scrivere di danza, parallelamente agli studi in Lettere Antiche che la portano alla laurea in Letteratura Latina. La passione per la danza però prevale e la conducono, tra le altre cose, a collaborare con quotidiani (attualmente “Corriere Fiorentino”/”Corriere della Sera”) e magazine specializzati in Italia ed all’estero; curare saggi e conferenze per festival e teatri italiani ed internazionali; tenere corsi e seminari di storia della danza all’Università degli Studi di Urbino; scrivere monografie e collaborare a libri di storia della danza. Nel biennio 2008-2009 fa parte della Commissione Consultiva per la Danza del MIBAC. Collabora, dal 1986, con la rivista “Danza&Danza”.

Il lago dei cigni viene replicato: giovedì 14 dicembre alle 20.30 (turno B); venerdì 15 dicembre alle 20.30 (turno C); sabato 16 dicembre alle 19 (turno G); domenica 17 dicembre alle 17 (turno D); martedì 19 dicembre alle 20.30 (turno F); mercoledì 20 dicembre alle 20.30 (turno E). La recita per le scuole è mercoledì 13 dicembre alle 11.

L’ingresso alla presentazione è libero. Com