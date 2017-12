Arrestati dai carabinieri della compagnia di Cagliari due persone in flagranza dei reati di violenza e resistenza P.U. ricettazione, tentato furto possesso ingiustificato di grimaldelli.

Cagliari, 4 Dic 2017 – Questa mattina alle ore 05:00 circa, i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari durante un servizio perlustrazione del territorio di compentenza, hanno arrestato nella flagranza dei reati di violenza e resistenza P.U. ricettazione, tentato furto possesso ingiustificato di grimaldelli, Marco Brancaccio di 21 anni, della città, nullafacente, pluripregiudicato, Luca Spiga di 43 anni, sempre del capoluogo, nullafacente e anche lui pluripregiudicato.

I due alle ore 03:20 circa, in via Paoli, dopo essere stati sorpresi dai militari mentre si trovavano intenti a forzare il blocco di accensione di un motociclo, si sono dati alla fuga a bordo di autovettura rubata il 16 novembre scorso a Cagliari.

Gli arrestati, dopo un breve inseguimento terminato in questa Pais Spiga ha ingaggiato una colluttazione con uno dei militari ma è stato subito bloccato e, Brancaccio, invece, per cercare d’assicurarsi l’impunità, è riuscito ad allontanarsi venendo raggiunto presso la vicina via Pacinotti e, dopo aver spintonato l’altro militare, è stato immobilizzato e trovato in possesso di un cacciavite sottoposto a sequestro.

Quindi i due uomini, dopo le formalità di rito, sono stati condotti direttamente presso il tribunale ordinario di Cagliari per la celebrazione del rito direttissimo.