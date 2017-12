Villacidro, 3 Dic 2017 – Alle ore 21.30 circa di ieri a Pabillonis località “Baulana”, tre individui travisati e armati di pistola (si ritiene probabile si tratti di riproduzioni) hanno fatto irruzione nell’abitazione di campagna e pressoché isolata di Giuliano Loi, di 70 anni del paese, titolare di attività commerciale del posto.

In quel frangente, in casa erano presenti la moglie Zenira Corda, 69enne e una dipendente, di 43 anni del posto, i malviventi dopo aver legato e immobilizzato le persone presenti senza usare ulteriore violenza, hanno messo a soqquadro casa per poi darsi alla fuga dopo aver portato via 2 fucili, 10.000 € circa, in contanti, verosimilmente l’incasso del fine settimana e alcuni gioielli.

Poco dopo, l’anziano è riuscito a liberarsi ed ha chiamato il 112.

Sul posto sono poi giunti Carabinieri della Stazione del paese ed i colleghi del Nucleo Operativo e radiomobile della Compagnia di Villacidro per la ricerca degli autori (allo stato vane) e per indagini e attività di sopralluogo.