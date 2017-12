Gdf Cagliari: scoperta evasione fiscale per complessivi 70.000 euro.

Cagliari, 3 Dic 2017 – Nell’ambito dell’azione a tutela delle entrate e a contrasto dell’evasione fiscale, i militari della Guardia di Finanza del capoluogo regionale e di iglesias hanno concluso tre attività di polizia tributaria nei confronti di altrettanti contribuenti operanti sul territorio della provincia cagliaritana.

Nel primo caso, l’azione dei finanzieri nasce da una precedente attività di verifica condotta nei confronti di una società quartese operante nel settore alimentare, azienda di cui il controllato era socio, conclusasi con il riscontro di alcune violazioni di carattere tributario.

Alla luce della composizione a ristretta base azionaria della società in questione, gli utili non dichiarati dalla impresa sono stati considerati occultamente distribuiti tra i soci e quindi, per il soggetto controllato è stata constatata la mancata dichiarazione di ricavi derivanti dalla sua partecipazione all’impresa, pari a 13.000 €.

Nel secondo caso, invece, ad esito di un attività di verifica nei confronti di una società con sede a Cagliari ed operante nel settore della rottamazione, sono stati constatati 7.700 € sottratti al fisco.

Infine a Carbonia, le fiamme gialle della tenenza di iglesias hanno altresì constatato, che un professionista ha omesso di ottemperare all’obbligo di presentazione delle previste dichiarazioni per le tre annualità sottoposte ad ispezione, configurandosi, quindi, come evasore totale e non dichiarando ricavi per complessivi 49.300 €.