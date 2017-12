Al via assemblea unitaria della sinistra: Renzi e Berlusconi facce della stessa medaglia, uniti su tasse a favore dei ricchi.

Roma, 3 Dic 2017 – “È una bella cosa. È un’aspettativa per qualcosa di positivo”. Così un abbottonatissimo Pietro Grasso prima dell’inizio dell’Assemblea “C’è una nuova proposta”, in corso a Roma, per la formazione della lista unitaria di sinistra che comprenderà Mdp, Sinistra italiana e Possibile. Ad aprire i lavori è stato il giovane sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci. In platea, il segretario della Cgil, Susanna Camusso e il dottor Bartolo, medico di Lampedusa e simbolo dell’accoglienza ai migranti.

Standing ovation all’Atlantico per Pippo Civati, leader di Possibile. “Mi piace immaginare che tra libertà e uguaglianza ci sia anche la fratellanza. Un comune sentire”, dice Pippo Civati prendendo la parola. Civati ricorda le diseguaglianze sociali, che legge con metafora calcistica. “Non c’è solo il pianto di Buffon. Sono troppo i mondiali ai quali non ci siamo qualificati”. E aggiunge: “Molti di noi siamo qui per una promessa tradita in una legislatura delle promesse tradite. La promessa di proteggere chi è precario. La promessa del non avere un solo al comando. Non è venuta molto bene. Loro sono già al lavoro. Stanno già preparando nuovi tradimenti. Ma noi questa volta li fermeremo”, dice Civati citando Renzi, Di Maio, Grillo. Poi alludendo a “Campo progressista” la forza messa in campo dall’ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia, attacca: “Ci sono poi coalizioni da incubo che vedono Bonino insieme a Minniti da un lato e Merkel con i No euro dall’altro. Mi chiedo se prima dici che non vuoi Ap perché poi vai con Alfano che vuole abolire l’articolo 18 e non vuole la patrimoniale? E il mio appello è: Giuliano, dove ‘campo’ vai?”. “Renzi e Berlusconi – prosegue ancora Civati – sono facce della stessa medaglia, sono l’uno il Crozza dell’altro. Le cose che Berlusconi promette, Renzi le realizza…”.

“Sono 3 anni che dico che sta venendo su della robaccia. Lo scopriamo adesso che c’è la destra?”. A dirlo è Pier Luigi Bersani, all’assemblea della Sinistra all’Atlantico Live. “Per combattere la destra- aggiunge Bersani – bisogna rimettere in campo le forme di sinistra e centrosinistra che sono nel bosco”. Il riemergere della destra è stato “assolutamente sottovalutato. Si muove una destra che non prenderà un volto liberale”. A proposito della manifestazione indetta dal Pd, Bersani aggiunge: “Tutte le manifestazioni vanno benissimo ma bisogna apprestarsi in modo più politico. Tenendo in alto la bandiera dei nostri valori”.

“È stato un viaggio molto lungo”. Lo ha detto Nicola Fratoianni, dal palco dell’Atlantico, salutando, ringraziando e scusandosi con le persone ancora fuori dalla sala: “Abbiamo sbagliato dovevamo prendere una sala più grande”. “Lanciamo una sfida, la sfida di chi dice basta con l’ipocrisia”, ha aggiunto. “Durante la crisi non è andata per tutti allo stesso modo, la grande maggioranza ha visto perdere redditi e salario e una piccola minoranza ha visto crescere i propri privilegi. Noi abbiamo la responsabilità di presentare una proposta che parli ai molti e non ai pochi”, ha sottolineato riferendosi alle diseguaglianze sociali, alla “necessità di un welfare che non lasci indietro nessuno, al vergognoso accordo con la Libia”.