Pregiudicato di Iglesias arrestato dal personale della Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di droga.

Iglesias, 2 Dic 2017 – Nell’ambito di mirati servizi per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli Agenti del Commissariato di P.S. di Iglesias hanno arrestato Gianluca Rossi, di 34 anni, di Gonnesa, pregiudicato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, i poliziotti di Iglesias, in servizio di controllo del territorio, nel transitare in Via San Salvatore hanno notato, davanti all’ingresso della Stazione Ferroviaria, un individuo sospetto, appena sceso dal treno proveniente da Cagliari.

Quindi è stato fermato, identificato e durante queste fasi il giovane ha subito mostrato un atteggiamento nervoso e, dalla perquisizione personale, è risultato in possesso di due pezzi di hashish del peso di 41.5 grammi. Perciò è stato dichiarato in arresto e trattenuto in attesa delle direttissima prevista per oggi davanti al giudice monocratico del Tribunale di Cagliari.