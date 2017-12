Arrestato dai carabinieri di Sinnai un allevatore di 45 anni per detenzione ai fini di spaccio di droga e per detenzione illecita di armi e munizioni.

Sinnai (Ca), 2 Dic 2017 – Alle 12.30 di oggi, a Sinnai (Ca), a conclusione di una mirata attività antidroga, i carabinieri della Stazione del paese hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per illecita detenzione di armi e munizioni Marco Frau, 45 anni, allevatore del posto, con precedenti di polizia.

I militari, a seguito di perquisizione nell’ovile del pastore, hanno rinvenuto e sequestrato 4 chilogrammi circa di marijuana (valore di mercato stimato in € 20.000), 2,5 chili circa di hashish (valore di mercato stimato in € 15.000), un fucile cal. 12, risultato rubato da una privata abitazione di Elmas nel 2015, 6 pistole scacciacani modificate, un fucile artigianale per il bracconaggio e 200 munizioni di vario calibro.

Le indagini degli investigatori della Stazione di Sinnai sono partite dopo diverse segnalazioni dal ‘mercato’ di riferimento, per lo più del circondario e soprattutto (cosa grave) fatto di giovani assuntori, tra cui molti minori (alcuni dei quali già arrestati nel recente passato).

A termine delle formalità di rito, Frau sarà trasferito presso la casa circondariale di Uta, a disposizione della competente A.G.