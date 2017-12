Assessora Industria Maria Grazia Piras a Olmedo incontra i minatori: lavoriamo per ripresa sito produttivo

Olmedo, 1 Dic 2017 – L’assessora dell’Industria, Maria Grazia Piras, ha incontrato questo pomeriggio nella miniera di Olmedo i sindacati e una delegazione di lavoratori per esaminare le questioni riguardanti il futuro del sito e dei minatori. All’incontro erano presenti anche il presidente della Commissione Attività Produttive del Consiglio regionale, Luigi Lotto, e il consigliere regionale Salvatore Demontis. L’assessora Piras ha illustrato ai lavoratori i contenuti della norma approvata pochi giorni fa all’unanimità dal Consiglio Regionale, sia dalla maggioranza che dall’opposizione, grazie alla quale vengono stanziati oltre 900 mila euro per affidare alla società in house della Regione IGEA il servizio di custodia e mantenimento in sicurezza della miniera, fino al rilascio della concessione a un nuovo imprenditore. Si tratta di un passaggio legislativo importante che consente di dare risposte immediate ai minatori che sollecitano interventi per la ripresa produttiva del sito e iniziative a tutela dei posti di lavoro. “L’approvazione della norma è frutto di un lavoro incessante svolto dall’Assessorato, portato avanti dal Presidente Pigliaru e dalla Giunta, e infine sostenuto e approvato da tutte le forze politiche presenti in Consiglio, a testimonianza di un impegno bipartisan che, da un lato, mira a dare risposte immediate ai lavoratori e, dall’altro, a costruire un percorso verso il rilancio della miniera di bauxite”, ha detto l’assessora Piras. “Ovviamente è solo un primo passo – ha aggiunto – sappiamo bene che la situazione è difficile e il nostro obiettivo è far sì che la miniera riprenda al più presto a essere produttiva, elemento essenziale per garantire l’occupazione stabile di tutti i lavoratori. Gli ultimi due bandi per l’assegnazione della concessione mineraria del sito non sono andati a buon fine, e questo ci costringe a fare un’azione di scouting ancora più accurata. È stato inoltre annunciato che il presidente Pigliaru e l’assessora Piras incontreranno quanto prima i sindacati e i lavoratori per stabilire le modalità di applicazione della norma recentemente approvata.

