Università Cagliari – Scuole di specializzazione di medicina: l’ateneo ha ospitato con successo le prove di 513 laureati

Cagliari, 30 Nov 2017 – Dal Piemonte a Cagliari. Il concorso nazionale per l ‘accesso alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l’anno accademico 2016/17, in ossequio ai criteri che regolano l’organizzazione logistica delle prove in ambito nazionale, si sarebbe dovuto tenere a Torino, città di riferimento delle macro aree concorsuali a cui afferiva anche la Sardegna. Ma lo scorso agosto, una lettera circostanziata del rettore Maria Del Zompo al ministero dell’Università, istruzione e ricerca (Miur) ha rimesso in discussione il tutto. “Abbiamo chiesto di poter ospitare le prove sia perché possediamo i requisiti organizzativi e logistici imposti dal bando, sia perché sapevamo di poter contare su professionalità e dedizione del nostro personale tecnico e amministrativo. La Sardegna, Cagliari e la nostra Università vantano peculiarità di alto livello. Di fatto – rimarca la professoressa Del Zompo – ci hanno dato via libera. È andata molto bene, siamo orgogliosi di aver permesso a 480 neo medici sardi di poter sostenere nella propria regione il concorso”. Con un aspetto di forte impatto: “I nostri laureati hanno risparmiato tempo, fatica e denaro”.

Martedì scorso – 28 novembre – dalle 14 alle 17.30 in quattordici aule informatiche (tre in Cittadella a Monserrato, tre a Ingegneria, tre a Sa Duchessa, tre al polo economico e giuridico e due al campus di via San Giorgio) dell’Università di Cagliari si sono svolte le prove concorsuali. Allo svolgimento hanno collaborato oltre sessanta tra tecnici, funzionari e vigilanti del personale tecnico e amministrativo dell’amministrazione universitaria afferenti, in particolare, alle Direzioni Sistemi informatici (Drsi), Didattica, Post lauream, Personale e Centro linguistico più vari addetti delle Facoltà coinvolte. Oltre ai 480 neo medici laureatisi in Sardegna (278 nell’ateneo di Cagliari, 202 in quello di Sassari), hanno preso parte ai test d’accesso alle Scuole di specializzazione in area sanitaria, altri 33 candidati provenienti da Università d’oltre Tirreno.

Il 4 dicembre il Miur pubblicherà la graduatoria dei partecipanti. I 140 test sui quali si sono confrontati i medici sono stati elaborati da una Commissione nazionale e somministrati attraverso un software fornito dal Cineca. Il 29 dicembre i vincitori saranno presi in carico dall’Università di Cagliari. Com