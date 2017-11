I Carabinieri di della Tenenza di San Teodoro denunciano 2 oristanesi per furto aggravato di pesce

San Teodoro (Nu), 30 Nov 2017 – Ieri notte i Carabinieri della Tenenza di San Teodoro hanno denunciato in stato di libertà per furto 2 oristanesi dediti alla pesca in zona proibita.

I militari durante il solito servizio notturno di controllo del territorio di competenza, mentre transitavano nelle zone limitrofe del centro abitato, si sono soffermati lungo le sponde dello stagno della località “peschiera”; lì sono stati attirati da alcune auto parcheggiate in quell’insolito orario fino ad osservare che con una piccola imbarcazione, due persone stavano pescando all’interno dello stagno.

I due, residenti nella provincia di Oristano, sono stati fatti ormeggiare lungo le sponde dello stagno e sono stati controllati: i due avevano già pescatore 46 kg di pesce. Quindi sono stati denunciati a piede libero per il reato di furto aggravato, mentre il pesce recuperato è stato restituito alla società che ha in concessione esclusiva lo stagno per l’allevamento dei prodotti ittici.