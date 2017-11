Corea del Nord, dopo il lancio del missile l’America avverte: “Ora la guerra è più vicina”

“Ora la guerra è più vicina”. Parole pesanti quelle pronunciate dall’ambasciatrice americana all’Onu Nikki Haley, durante il Consiglio di sicurezza sulla Corea del Nord. Mentre pochi minuti prima, durante un comizio in Missouri, Donald Trump era tornato ad attaccare sul piano personale il dittatore di Pyongyang, Kim Jong-Un, deridendolo e descrivendolo come un “cagnolino malato” (“Sick Puppy”).

“The little rocket man”, il piccolo uomo-missile, ha ripetuto davanti ai suoi calorosi sostenitori. Il silenzio del presidente americano dopo l’ennesimo lancio di un missile balistico da parte del regime nordcoreano è durato dunque poche ore. E ancora una volta le sue parole rischiano di alimentare una guerra di offese e di insulti che va avanti da mesi e che non favorisce di certo la realizzazione di quel canale diplomatico che con enorme fatica Rex Tillerson e i vertici del Dipartimento di Stato stanno tentando di aprire.

Intanto, mentre al Tesoro americano si studiano nuove sanzioni finanziarie e al Pentagono si valuta l’ipotesi di un blocco navale, le Nazioni Unite rinviano la decisione di nuove misure punitive verso Pyongyang, con i quindici del Consiglio di sicurezza che per il momento insistono sulla piena e rigorosa attuazione delle sanzioni già prese negli ultimi mesi.

Soprattutto da parte della Cina che resta il più stretto alleato della Corea del Nord. L’ultimo esperimento missilistico di Pyongyang, che ha dimostrato di avere un ‘supermissile’ in grado di colpire ovunque gli Stati Uniti, “è un’azione che avvicina il mondo alla guerra, non lo allontana”, ha tuonato Haley. “Anche se è un conflitto che gli Usa non cercano – ha aggiunto l’ambasciatrice Usa – e se ci sarà una guerra, il regime nordcoreano sarà completamente distrutto”.

Quindi l’ennesimo appello alla comunità internazionale (rivolto ancora una volta soprattutto a Pechino) per “tagliare tutti i rapporti con Pyongyang”, per isolare ulteriormente il regime di Kim: dai rapporti diplomatici, alla cooperazione militare, scientifica e commerciale, passando per lo stop a tutte le importazioni ed esportazioni. “Invece – ha denunciato – alcuni Paesi continuano ancora a finanziare il programma nucleare nordcoreano”.

Intanto l’ambasciatore italiano Sebastiano Cardi, presidente di turno dei quindici e del comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza, ha spiegato come le misure restrittive decise contro la Corea del Nord stiano funzionando: “Ma si può fare di più per farle applicare”, ha sottolineato.

La Corea del Nord ha pubblicato un’ampia galleria di fotografie del suo nuovo missile balistico intercontinentale (ICBM), il Hwasong-15, lanciato sotto lo sguardo del leader nordcoreano, Kim Jong-un. Le 42 immagini mostrano la preparazione per il lancio e il missile che sale, oltre a un compiaciuto Kim che osserva l’intero processo in un luogo all’aperto e da una postazione di controllo. Il leader nordcoreano era “molto eccitato” e “soddisfatto” per lo sviluppo dei nuovi missili e si è “calorosamente congratulato” con gli scienziati, i tecnici e tutti quelli coinvolti nelle operazioni, ha raccontato il giornale Rodong. Le foto mostrano un missile a punta più arrotondata e di dimensioni maggiori rispetto all’Icbm lanciato in precedenza da Pyongyang, l’Hwasong-14, probabilmente quindi si tratta di un modello del tutto nuovo I militari sudcoreani.