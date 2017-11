Riduzione super ticket sanità: dichiarazione del Senatore Silvio Lai (Pd) soddisfazione per l’approvazione emendamento Uras al bilancio. Boccata d’ossigeno per la sanità sarda

Roma, 29 Nov 2017 – “Esprimo soddisfazione per approvazione della norma che ho sottoscritto e che consente la riduzione dei ticket per 60 milioni di euro” così afferma il relatore al decreto fiscale Silvio Lai (Pd) esprimendo soddisfazione per emendamento appena approvato alla legge di bilancio a prima firma Uras

“Si trattava di intervenire sul superticket che oltre a generare costi maggiori per i cittadini, aveva reso meno competitive le strutture pubbliche rispetto a quelle private per numerose prestazioni.

L’emendamento così formulato consente inoltre di intervenire equamente su tutto il territorio nazionale tenendo conto anche delle regioni che non avevano introdotto il superticket, creando le condizioni per una riduzione anche del ticket di base.

In questo senso, una norma generale sui superticket avrebbe escluso l’isola che non l’ha introdotto, mentre così per la Sardegna considerate le condizioni sociali ed economiche possono arrivare circa 2 milioni sui 60.”

“Tecnicamente si tratta della istituzione di un fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta.

La ripartizione del fondo sarà definito con un decreto del Ministero della salute previa intesa con le regioni.

La norma mira a consentire maggiore equità nell’accesso alle prestazioni dei soggetti vulnerabili”. Red