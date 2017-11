Il personale della Polizia di Stato di Oristano denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un ventenne extracomunitario.

Oristano, 29 Nov 2017 – Ieri mattina, il personale della Terza squadra delle Volanti della Questura di Oristano, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha individuato e denunciato un ventenne, extracomunitario, richiedente asilo e ospitato presso un Cas della provincia, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

L’occhio e la prontezza degli agenti della Volante hanno consentito di individuare i movimenti all’interno dei giardini pubblici di “Sa Rodia” e il giovane, pur avendo tentato di defilarsi, è stato raggiunto e sottoposto a controllo. La perquisizione personale ha poi consentito di verificare che il giovane era in possesso di 20 grammi di Marijuana, suddivisa in dosi. Quindi la droga è stata sottoposta a sequestro e lo straniero è stato portato negli uffici della Questura per procedere alla sua precisa identificazione.

Inoltre, i poliziotti, durante il controllo del suo alloggio di Ula Tirso, dove è intervenuto l’Ufficio Immigrazione e la Squadra Cinofili, è stato rinvenuto altro quantitativo della medesima sostanza.

Dopo le formalità di rito lo spacciatore è stato indagato in stato di libertà.