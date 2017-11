Il comune di Cagliari mette a disposizione contributi ai titolari di licenza taxi per acquisto veicoli a basso impatto ambientale

Cagliari, 29 Nov 2017 – È pubblicato il bando per la Concessione di contributi ai titolari di licenza taxi per l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale.

Il bando segue l’individuazione delle risorse nel bilancio comunale, pari a 30mila euro complessivi, necessarie per dar corso a quanto stabilito nella Delibera di Giunta n. 6 del 7 febbraio 2017, “Politiche del trasporto pubblico non di linea – Servizio di taxi con autovettura”, con la quale l’Amministrazione ha assunto l’impegno di contribuire al rinnovo della flotta taxi con veicoli a basse emissioni, mediante incentivi per l’acquisto di auto elettriche o ibride.

L’iniziativa si pone in linea con la politica di promozione e incentivo della mobilità sostenibile e con l’attuazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) per la riduzione delle emissioni inquinanti.

Per presentare domanda c’è tempo sino alle ore 12 del prossimo 22 dicembre. Com

