Giovane pregiudicato di Iglesias arrestato dagli agenti di una Volante del Commissariato di P.S. di Iglesias per furto aggravato.

Iglesias, 29 Nov 2017 – Gli Agenti della Squadra Volanti del Commissariato di Iglesias hanno arrestato Gianni Pilia, di 25 anni, di Iglesias, pregiudicato, per il reato di furto aggravato.

L’episodio si è verificato intorno alle ore 12.30 di ieri quando è giunta chiamata al 113 da parte di un cittadino che ha riferito di aver subito il furto di un borsello, contenente il portafogli ed i documenti personali, che era custodito dentro la propria auto parcheggiata in una via del centro.

L’equipaggio di una Volante di zona è giunto sul posto tempestivamente e, raccolte le informazioni necessarie, si è messo alla ricerca dell’autore del furto; poco dopo nelle immediate vicinanze hanno notato il giovane, già noto agli Operatori per precedenti reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti, che è stato subito fermato e sottoposto ai controlli di Polizia, risultando in possesso di un portafogli contenente i documenti d’identità del denunciante, oltre che un martelletto rosso utilizzato presumibilmente per infrangere il vetro dell’auto, due mazzi di chiavi ed una chiave di auto.

Quindi vista l’evidenza dei fatti, il Pilia ha riferito di avere abbandonato lungo il tragitto il borsello, recuperato quindi dagli Agenti che, unitamente agli altri oggetti in suo possesso, è stato restituito al legittimo proprietario in sede di denuncia.

A questo punto l’uomo è stato dichiarato in arresto e su disposizione del P.M. di turno, è stato accompagnato presso la propria abitazione dove è rimasto fino a stamane in regime di arresti domiciliari quando è stato sottoposto alla direttissima.