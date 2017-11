Arrestato pregiudicato di Porto Torres dagli agenti della Mobile sassarese perché deve scontare oltre un anno per reati inerenti gli stupefacenti.

Sassari, 29 Nov 217 – Nella serata di ieri, gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Sassari, hanno arrestato P.M., di 52 anni, di Porto Torres, con precedenti di polizia, in esecuzione di un ripristino di un ordine di carcerazione per l’espiazione della condanna ad un anno, un mese e 28 giorni di reclusione, inflittagli per reati in materia di stupefacenti. Il provvedimento emesso nel mese di luglio scorso dal magistrato dell’esecuzione di Sassari, non era mai stato eseguito in quanto l’uomo si era reso irreperibile e di fatto era latitante.

Da qualche giorno gli investigatori della Mobile erano sulle tracce dell’uomo. E, infatti, diverse fonti confidenziali lo avevano segnalato a Porto Torres, sua città di residenza e a Sassari.

L’attività di ricerca e pedinamento, posta in essere dai poliziotti sassaresi, ha permesso di capire che l’uomo cambiava nascondiglio in continuazione e che, principalmente, aveva trovato rifugio in un fabbricato rurale della Nurra, di proprietà di un amico che ne copriva la fuga.

Nel pomeriggio di ieri, dopo un’intera giornata di appostamenti e pedinamenti, il latitante è stato localizzato in auto in compagnia di un amico che da Porto Torres lo accompagnava a Sassari.

Quindi è stato bloccato e portato nella sede della Questura dove, dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Bancali dove rimarrà a disposizione dell’A.G. mentre l’altra persona è stata denunciata in stato di libertà per favoreggiamento personale.