Forestas, Assessore Spanu e spano su norme contrattazione approvate dal consiglio. “Passo avanti importante, giunta mantiene impegni”

Cagliari 28 Nov 2017. “Le norme che riguardano il personale dell’agenzia Forestas approvate oggi dal Consiglio regionale sono un importante passo avanti e rispondono alle istanze più volte espresse dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali”. Lo hanno detto gli assessori degli Affari Generali Filippo Spanu e della Difesa dell’Ambiente Donatella Spano che hanno seguito in questi mesi il complesso iter.

“Abbiamo mantenuto gli impegni assunti nei tavoli sindacali. Con le norme approvate oggi viene riconosciuta per i lavoratori di Forestas la piena effettività del contratto collettivo nazionale 2010-2012 mai applicato per il blocco contrattuale. Nell’ambito della contrattazione integrativa regionale, affidata al Coran, verranno definiti, in via provvisoria, gli incrementi economici corrispondenti a quelli applicati per il triennio 2016-2018 nel comparto regionale”, sottolineano gli esponenti della Giunta.

Nei giorni scorsi i due assessori hanno presentato le nuove disposizioni ai rappresentanti di categoria e territoriali di Cgil, Cisl e Uil. “Con le norme definite al termine di un proficuo confronto con il Dipartimento della Funzione Pubblica, vogliamo – concludono gli assessori – venire incontro alle esigenze degli addetti di Forestas che non devono essere discriminati rispetto agli altri dipendenti del Sistema Regione”. Red