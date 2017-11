Rally – Terra Sarda Città di Arzachena della Gallura e della Bassa Valle del Coghinas, Maurizio Diomedi e Mauro Turati firmano la sesta edizione.

Arzachena 26 Nov 2017 – Alla fine è stato un vero testa a testa a fare la classifica del 6° Rally Terra Sarda Città di Arzachena Rally della Gallura – Anglona e Bassa Valle del Coghinas. Maurizio Diomedi navigato da Mauro Turati (Scuderia Porto Cervo Racing) su Ford Fiesta R5, è il vincitore della 6^ edizione del Rally Terra Sarda Città di Arzachena che in questo week end ha portato i piloti nella Gallura sportiva. Alle loro spalle, ha concluso Vittorio Musselli per la prima volta in coppia con Claudio Mele (Porto Cervo Racing Team) su Skoda Fabia R5; il pilota tempiese in testa nella prima giornata. Gradino più basso del podio per Ronnie Caragliu navigato da Gianfranco Tali. Il pilota di Arzachena in gara per PCRT, ha guidato con grinta portando in alto la su Peugeot 207 Super 2000.

Significative sono state le prove di Salvatore Biosa e Giuseppe Mancuso (Team Autoservice Sport) su Peugeot 208 R5 al 4° posto, quinti Giuseppe Mannu e Angelo Medas (Magliona Motor Sport) su Renault Clio N3. Sesti assoluti Marco Canu e Carlotta Piras (Porto Cervo Racing Team) su Mitsubishi Evo 9 N4, 7° gradino per Matteo Ciolli e Alessio Migliorati (Pistoia Corse) su Renault Twingo R2b, 8° Stefano Dogliotti e Mirko Perrone su Peugeot 208 R2b. Al 9° posto Alessandro Brigaglia e Alessandro Frau (Team Autoservice Sport) su Renault Twingo Rs R2b e decimi Carlo Berchio e Giancarla Guzzi (Rally Club Millesimo) su Ford Fiesta R5.

Grande soddisfazione in casa Porto Cervo Racing con Mauro Atzei che ha ricevuto, sul palco le delegazioni dei vari Comuni tra cui l’ospite di casa quello di Arzachena con l’assessore al Turismo Stefania Filigheddu e il delegato allo sport Valentina Geromino. “I rally sono eventi in grado di dare grandi soddisfazioni – ha commentato lo staff della scuderia – abbiamo rivissuto una manifestazione sportiva in una terra che ha avuto una lunga tradizione rallistica, ci siamo spinti fino all’Anglona e alla Bassa Valle del Coghinas scoprendo nuovi territori che hanno dimostrato di avere grandi potenzialità. Correre in Gallura ha avuto un doppio valore: un significato sportivo ma anche storico legato alle tante manifestazioni di prestigio di un passato glorioso legato ai motori. Il Rally Terra Sarda che diventa gara di Coppa 3^ zona nel 2018 è un’occasione che può arricchire anche le offerte turistiche e regalare un valore aggiunto alle già numerose opportunità. Riempire alberghi, ristoranti anche a Novembre e la grande valorizzazione data al territorio è un successo per tutti”.

Diomedi M. in 45:52.9, 2) Musselli V. in 46:36.7 – 3) Caragliu R. in 46:50.7 – 4) Biosa S. in 48:07.7 – 5) Mannu G.in 49:05.0 – 6) Canu M. in 49:45.8 – 7) Ciolli M. in 50:19.4 – 8) Dogliotti S. in 50:29.5 – 9)Brigaglia A. in 51:07.3- 10)Berchio c. in 51:16.9 – 11) Ferrando F. in 51:32.4 – 12) Marra L. in 51:39.1 – 13) Deriu G. in 51:50.3 – 14) Paone G. in 52:44.7 – 15) Satta M. in 53:03.8 – 16)Murtas M. in 54:21.4 – 17) Fresi S. in 54:37.3 – 18)Nonnis I. in 54:44.9 -19) Melis G. in 55:15.7 – 20) Balzano A. in 55:32.4 – 21) Ladu P. in 55:32.6 – 22) Farci F. in 55:39.4 – 23) Ledda I. in 55:47.9 – 24)Manca P. in 55:49.5 – 25) Valdarchi U. in 56:34.3 – 26) Catgiu M.in 56:42.4 – 27) Fresi F. in 57:24.1 – 28) Panu D. in 57:38.2 – 29) Cornero M. 57:52.1 – 30) Orecchioni V. in 57:59.9 – 31) Pittorru F. in 58:03.8 – 32) Vedele A. in 59:07.7 – 33) Cotrino A. in 1:00:05.1 – 34) Bellu G. in 1:00:48.5 – 35) Laco D. in 1:03:23.0 – 36) Derosas S. in 1:03:23.8 – 37) in Santin G. in 1:04:14.7 – 38) Manconi P. in 1:04:24.1 – 39) Sannitu P. in 1:10:46.0 – 40) Lambroni F. in 1:25:46.0. Com