Pregiudicato e sorvegliato speciale sorpreso a rubare vestiti usati da un contenitore cittadino: arrestato e condannato a 10 mesi di reclusione

Carbonia, 27 Nov 2017 – Un pregiudicato di Carbonia di 52 anni, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno e di presentazione alla P.G., è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Carbonia con l’accusa di aver violato gli obblighi imposti dalla misura e di furto aggravato.

In particolare, nel pomeriggio di ieri, i militari della stazione di San Giovanni Suergiu, poiché l’uomo non si era recato in caserma, così come previsto dalle prescrizioni che gli erano state imposte, sono usciti e nel controllo del territorio lo hanno sorpreso mentre era intento a rubare da un contenitore di proprietà del “consorzio nazionale abiti e accessori usati” collocato nei pressi del locale campo sportivo, 24 capi di abbigliamento usati.

La refurtiva è stata debitamente sequestrata in attesa di essere riconsegnata ai proprietari, mentre l’A.G., informata dagli carabinieri ha disposto che il pregiudicato fosse trattenuto nelle camere di sicurezza di questa compagnia cc di Carbonia.

Stamattina, l’uomo a seguito della direttissima, che si è svolto in mattinata presso il Tribunale di Cagliari, è stato condannato a10 mesi di reclusione e a una multa di 300,00 euro ed inoltre gli è stata applicata la misura dell’obbligo di dimora, ferme restando le altre prescrizioni cui era già sottoposto.