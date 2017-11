Politiche per i giovani, Assessore Erriu a Napoli: così la regione combatte contro lo spopolamento e favorisce l’innovazione nelle aree rurali

Cagliari, 27 Nov 2017 – L’assessore dell’Urbanistica Cristiano Erriu oggi ha rappresentato la Regione Sardegna all’incontro dal titolo ‘Sud – Le nuove opportunità per i giovani’, che si è tenuto a Castel dell’Ovo (Napoli). L’iniziativa è stata promossa dal ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti, il quale “ha illustrato una nuova misura varata dal Governo, denominata ‘Resto al Sud’ e destinata ai soli giovani dell’Italia meridionale ed insulare”, rende noto Erriu. “Un miliardo 250 milioni di euro saranno a disposizione di quanti, purché in età compresa tra i 18 e i 35 anni, desiderino fare impresa. Grazie ad un accordo tra Invitalia e Abi (Associazione bancaria italiana), sarà possibile chiedere un prestito a interessi zero per il 65% del capitale, mentre il 35% restante sarà a fondo perduto”.

Per l’occasione sono state presentate anche la misura ‘Terre incolte’ (previste specifiche misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati da almeno 10 anni dai Comuni o dai privati) e la ‘Banca delle terre incolte’, una banca dati dei terreni incolti di tutta l’Italia. Erriu, parlando anche a nome dell’assessore dell’Agricoltura Pierluigi Caria, ha illustrato i dettagli del bando ‘Terre ai giovani’ finanziato dalla Regione. Come modello di buona pratica – individuato dagli uffici del Ministero per la Coesione territoriale – è stato illustrato il progetto della società agricola Il Mandorlo Srl, che ha proposto un piano di valorizzazione dei terreni del lotto di Is Figus tra i Comuni di Serramanna e Villasor. La società degli agronomi Francesco Matta e Dino Pontis ha suddiviso in tre parti un appezzamento di 20 ettari: una parte destinata a mandorleto, un’altra alla coltivazione super intensiva di asparagi e la terza dedicata alle colture ortive.

“La Regione – ha spiegato Erriu – ha messo a disposizione di giovani under 40 una serie di terreni di sua proprietà sparsi nell’Isola, che erano abbandonati da anni. Un secondo bando per l’assegnazione di circa 500 ettari è in corso di pubblicazione. Questa linea strategica è stata adottata in tanti altri casi di beni immobili del patrimonio regionale, valorizzati e riqualificati attraverso differenti bandi o programmi come la Ciclovia turistica della Sardegna (per lo sviluppo del cosiddetto turismo lento a favore soprattutto delle zone interne), il progetto Cammini e Percorsi, il programma Orizzonte Fari. Vi sono poi le politiche del lavoro che la Regione sta portando avanti, con una particolare attenzione verso coloro che sono a rischio di esclusione sociale: la combinazione tra elementi di flessibilità e sicurezza ispira il contenuto del programma Garanzia Giovani, attuato con il rafforzamento delle misure attive e preventive sul mercato del lavoro e l’individuazione dei fabbisogni reali per pianificare interventi mirati”.

L’assessore Erriu ha poi annunciato il bando che l’Assessorato del Lavoro presenterà a breve sul programma Entrepreneuship and Back (E&B). Diversi gli obiettivi da raggiungere: favorire lo sviluppo della cultura d’impresa tra i giovani sardi; incentivare la creazione di start-up con sede in Sardegna; contribuire alla modernizzazione del sistema produttivo locale. Con un finanziamento di 7 milioni di euro da distribuire in tre annualità, sarà possibile selezionare i partecipanti (massimo 50) che poi beneficeranno di un periodo di formazione all’estero della durata di circa 3 mesi, per sviluppare le competenze imprenditoriali, acquisire esperienze e sviluppare progetti presso enti o strutture accreditati e di riconosciuto prestigio internazionale”. Com