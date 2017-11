Domani si riunisce il Consiglio Comunale di Cagliari

Cagliari, 27 Nov 2017 – Il Presidente del Consiglio Comunale, Guido Portoghese, ha convocato l’Assemblea per martedì 28 novembre alle 18 nella sede del Palazzo Civico, per proseguire con la discussione dei punti all’ordine del giorno previsti per la seduta del 21 novembre.

Agli stessi ne sono stati aggiunti altri, come risulta dalla convocazione allegata al comunicato.

Prima dell’avvio dei lavori, alle 17, verranno trattate le interrogazioni presentate dai consiglieri.

I lavori consiliari potrebbero proseguire mercoledì 29 novembre alle 17.

Condividi su...