Controlli dei carabinieri della compagnia di Alghero nel fine settimana scorso: arrestato un giovane ed uno denunciato.

Alghero (SS), 27 Nov 2017 – I Carabinieri della Compagnia di Alghero nell’ambito dei servizi per il contrasto dell’illegalità diffusa e delle “stragi del sabato sera”, nonché della prevenzione illeciti connessi al fenomeno della “movida”, hanno arrestato C.A., 24 anni, di Uri, per detenzione di 500 grammi di marijuana, deferito all’autorità giudiziaria un neopatentato per guida in stato di ebbrezza e detenzione di arma bianca, nonché segnalato alla Prefettura un assuntore di cocaina.

Il servizio di controllo del territorio, che ha visto l’impegno dei militari della locale Compagnia, è stato organizzato al fine di consentire anche in questo periodo di “bassa stagione” che la vita notturna nella Riviera del Corallo si svolgesse regolarmente nel rispetto delle norme.

I Carabinieri della Stazione di Romana, i colleghi del pronto intervento del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Ittiri, hanno implementato i servizi serali e notturni per consentire un’adeguata cornice di sicurezza e rispetto della legalità.

In questo ambito, infatti, un giovane 24enne controllato da una pattuglia dell’Arma della Stazione di Romana, è stato trovato in possesso di cinquecento grammi di marijuana che teneva nascosti addosso ed all’interno della sua abitazione, nonché due bilancini di precisione ed una considerevole somma contante in banconote di vario taglio ritenuta provento di attività illecita.

Inoltre i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno deferito un neopatentato algherese, già noto alle forze dell’ordine, che, avendo conseguito la patente di guida da meno di tre anni, avrebbe dovuto avere un tasso alcolemico uguale a zero, in evidente stato di alterazione, sottoposto ad accertamento con etilometro è stato trovato con un tasso alcolico superiore ad 1,5 gr/l, denunciandolo, inoltre, perché in possesso anche di un coltello.

Infine nello stesso servizio i militari della Stazione cc di Ittiri hanno segnalato alla Prefettura un 30enne in possesso di 0,2 grammi di cocaina ed accertato varie violazioni al Codice della Strada commesse in quel comune.