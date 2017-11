Tensione mafiosa a Ostia: spari contro la casa di un appartenente alla famiglia Spada

Ostia (Roma), 26 Nov 2017 – Ad Ostia dopo la feroce aggressione al giornalista Rai per la quale è finito in carcere uno dei presunti capi mafiosi della Famiglia Spada, la notte scorsa si è avuto un nuovo episodio di assestamento o vendetta da parte delle cosche rivali. Infatti, nella notte sono stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco i in via Forni a Ostia.

Secondo è stato possibile apprendere, sono stati esplosi cinque colpi di pistola contro la porta di casa di un componente della famiglia Spada e poco dopo stata presa a calci e pugni anche la porta di casa del fratello. Non si registrano al momento feriti. Sulla vicenda indaga la polizia.

L’episodio avviene a pochi giorni dall’agguato in una pizzeria nel quale sono stati gambizzati due uomini, uno dei quali legato sia ai Fasciani che agli Spada.

Il fatto è accaduto verso le 23 di ieri sera. La porta dell’abitazione è stata bersagliata da cinque colpi di arma da fuoco che non hanno, però, perforato la struttura e non hanno provocato feriti.