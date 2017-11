Gdf Iglesias: scoperto un evasore totale che ha occultato al fisco ricavi per 153.000 euro.

Iglesias, 26 Nov 2017 – I militari della Guardia di Finanza di Iglesias, nell’ambito dell’attività di contrasto all’evasione fiscale, hanno effettuato una verifica fiscale nei confronti di una società con sede in iglesias ed operante nel settore alimentare.

L’azione dei finanzieri, orientata alla verifica del corretto adempimento delle disposizioni tributarie vigenti ai fini dell’I.v.a., delle imposte dirette, ha fatto emergere che l’azienda è risultata evasore totale per l’annualità ispezionata.

Infatti, durante i controlli fiscali, è emerso che la società in questione ha omesso l’istituzione dell’intero impianto contabile: le fiamme gialle hanno constatato l’occultamento al fisco di ricavi complessivi per 153.000 euro ed I.v.a. per oltre 15.000 euro.